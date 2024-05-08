Zeki Demirkubuz, 12 yıl önceki tweet’i sahiplendi, ağır konuştu

Zeki Demirkubuz, 12 yıl önce atıp sildiği tweet’i sahiplenip, “En çok bunu yazmama neden olan y*vş*klar sahiplenip b*ktan muhalifliğe alet edildiği için sildim” dedi.

X’te bir kullanıcı, yönetmen Zeki Demirkubuz’un 2012’deki “Bu ülkeye ve bu hayata dair hiçbir şeyin, hiçbir zaman benim dilediğim gibi olmayacağını biliyor, artık bundan acı duymuyorum” tweet’ini alıntılayarak, “Ne kadar inkar etsen de bu tweet gerçek” diye yazdı.

Buna yanıt veren Demirkubuz, sildiği 12 yıl önceki tweet’i sahiplenerek şunları yazdı: “İnkar eden kim? En çok bunu yazmama neden olan y*vş*klar sahiplenip b*ktan muhalifliğe alet edildiği için sildim.”