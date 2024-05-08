Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zeki Demirkubuz, 12 yıl önceki tweet’i sahiplendi, ağır konuştu

Zeki Demirkubuz, 12 yıl önce atıp sildiği tweet’i sahiplenip, “En çok bunu yazmama neden olan y*vş*klar sahiplenip b*ktan muhalifliğe alet edildiği için sildim” dedi.

Güncel
  • 08.05.2024 15:35
  • Giriş: 08.05.2024 15:35
  • Güncelleme: 08.05.2024 15:37
Kaynak: Haber Merkezi
Zeki Demirkubuz, 12 yıl önceki tweet’i sahiplendi, ağır konuştu

X’te bir kullanıcı, yönetmen Zeki Demirkubuz’un 2012’deki “Bu ülkeye ve bu hayata dair hiçbir şeyin, hiçbir zaman benim dilediğim gibi olmayacağını biliyor, artık bundan acı duymuyorum” tweet’ini alıntılayarak, “Ne kadar inkar etsen de bu tweet gerçek” diye yazdı.

Buna yanıt veren Demirkubuz, sildiği 12 yıl önceki tweet’i sahiplenerek şunları yazdı:  “İnkar eden kim? En çok bunu yazmama neden olan y*vş*klar sahiplenip b*ktan muhalifliğe alet edildiği için sildim.”

BirGün'e Abone Ol