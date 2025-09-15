Zeki Demirkubuz: "Ben kimleri gördüm, gitmeyecek gibiydiler'"

Yönetmen Zeki Demirkubuz, gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına katıldı.

Altaylı'nın tutuklanmasının ardından çok sayıda ismin konuk olduğu Youtube kanalında konuşan Demirkubuz, ülke gündemine dair konuştu.

Demirkubuz, "Mutluluk artık imkansız bir şey haline geldi" değerlendirmesini yaptı.

Demirkubuz, şunları söyledi:

"Ben kimleri gördüm, yani Demirel'i, Ecevit'i, Erbakan'ı, Turgut Özal'ı Kenan Evren'i hatırlıyorum. Hiçbiri gitmeyecek gibiydi, herkes kazık çakacak gibi bir hallerii vardı ama yoklar işte.

Yani o laftaki gibi, 'Bütün mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan generallerle, yöneticilerle, krallarla dolu.'

Böyle kapılar açmak, bir toplumu bir arada yaşamak için olmaması gereken duygulara yöneltmek, bunlar virüs gibidir. Pandemi gibi düşünelim bunları, toplum hali olma işi böyledir. Pandeminin ilk vakanın ilan edildiğini günü hatırlayın. Koca bir ülke, bakın tek bir vaka, durmuştu o gün. Neden? Çünkü herkes biliyordu, veba gibi yayılacaktı. Bu duygular, böyle virüs gibidir.

Bir kere bile söylediklerimize ihanet etmeye başladıkça bu insanı yavaş yavaş yutar."