Zeki Demirkubuz'dan Aybüke Pusat paylaşımı: İlk fırsatta teklif yapacağım

Usta yönetmen Zeki Demirkubuz, bugün ülke genelinde yapılan ekonomik boykota destek çağrısı yaptıktan sonra rol aldığı 'Teşkilat' dizisinden çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'a rol teklifi yapacağını söyledi.

TRT'nin, Pusat'ın diziden çıkarıldığına dair açıklamasını alıntılayan Demirkubuz, kararı alanlara "Yemin ederek size emanet edilen bir gücü bu kadar hor, bu kadar keyfi kullanıp bu kıza #AybükePusat ve insanlara bu gaddarlığı yapmayın, yeni kötülüklere davet çıkarmayın" ifadelerini kullandı.

Demirkubuz, "Mümkün olan ilk fırsatta kendisine teklif yapacağım" dedi.

Yemin ederek size emanet edilen bir gücü bu kadar hor, bu kadar keyfi kullanıp bu kıza #AybükePusat ve insanlara bu gaddarlığı yapmayın, yeni kötülüklere davet çıkarmayın. -Mümkün olan ilk fırsatta kendisine teklif yapacağım.- https://t.co/xnF9MuvWfO — Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) April 2, 2025

NE OLMUŞTU?

TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, 2 Nisan boykotuna katılım çağrısı içeren bir postu paylaşmıştı. Bunun üzerine bazı Aktroller Pusat'ı hedef gösteren paylaşımlarla TRT'den ayrılması, kovulması çağrısı yapmıştı.