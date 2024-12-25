Zeki Demirkubuz'dan 'Oscar' açıklaması

97’nci Akademi Ödülleri'nde "Hayat" filmiyle Türkiye'yi temsil eden Zeki Demirkubuz, Uluslararası Uzun Metraj aday listesine giremedi.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan yönetmen Demirkubuz, "Katkı veren, emeği geçen, bizden çok havaya girip bizden çok üzülenlere teşekkür ederim" diye yazdı.

Demirkubuz şu ifadeleri kullandı:

"Kendimizi önemsemenin yolu ötekini küçümsemek değil. Oscar mühim bir işmiş. Keşke daha ciddi, planlı ve hazırlıklı olsaydık ve keşke bu kadar ufuksuz, geleneksiz ve özgüvensiz olmasaydık...Katkı veren, emeği geçen, bizden çok havaya girip bizden çok üzülenlere teşekkür ederim."

Kendimizi önemsemenin yolu ötekini küçümsemek değil. Oscar mühim bir işmiş. Keşke daha ciddi, planlı ve hazırlıklı olsaydık ve keşke bu kadar ufuksuz, geleneksiz ve özgüvensiz olmasaydık...Katkı veren, emeği geçen, bizden çok havaya girip bizden çok üzülenlere teşekkür ederim. — Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) December 24, 2024

Zeki Demirkubuz'un yönettiği 'Hayat' filmi, Oscar Ödülleri'nde Türkiye'nin adayı olarak belirlenmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verilmişti:

“Türkiye’nin ‘En İyi Uluslararası Film Oscar’ adayı Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini yaptığı ‘Hayat’ adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz."