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Zeki Demirkubuz'un yeni filminin fragmanı yayınlandı

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat'ın ilk fragmanı yayınlandı.

Kültür Sanat
  • 23.09.2023 11:12
  • Giriş: 23.09.2023 11:12
  • Güncelleme: 23.09.2023 11:20
Kaynak: Haber Merkezi
Zeki Demirkubuz'un yeni filminin fragmanı yayınlandı

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat'ın ilk fragmanı yayınlandı. Demirkubuz, fragmanı sosyal medya hesabından "Burası Türkiye. Burada herkes inanmak istediğine inanır" notuyla paylaştı.

Demirkubuz'un geçtiğimiz aylarda Müze Gazhane'de sanatseverlerle buluşan sergisiyle aynı ismi taşıyan Hayat filmi, kendisine dikte edilen hayatı reddederek evinden kaçan genç kız, onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikâyesini anlatıyor.

1 ARALIK'TA VİZYONDA

Kadrosunda Cem Davran, Miray Daner, Burak Dakak, Doğu Demirkol, Melis Birkan, Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı film, 1 Aralık 2023 tarihinde vizyona girecek.

7 SENE SONRA İLK FİLM

Zeki Demirkubuz böylece 7 sene sonra yeni bir film yayınlamış olacak. Demirkubuz'un son filmi 'Kor', 2016'da vizyona girmişti. 

Zeki Demirkubuzun yeni filminin afişi ve fragman tarihi belli oldu
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