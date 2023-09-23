Zeki Demirkubuz'un yeni filminin fragmanı yayınlandı

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat'ın ilk fragmanı yayınlandı.

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat'ın ilk fragmanı yayınlandı. Demirkubuz, fragmanı sosyal medya hesabından "Burası Türkiye. Burada herkes inanmak istediğine inanır" notuyla paylaştı.

"Burası Türkiye. Burada herkes inanmak istediğine inanır."

HAYAT Fragmanhttps://t.co/CHGdsM2TbN — Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) September 22, 2023

Demirkubuz'un geçtiğimiz aylarda Müze Gazhane'de sanatseverlerle buluşan sergisiyle aynı ismi taşıyan Hayat filmi, kendisine dikte edilen hayatı reddederek evinden kaçan genç kız, onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikâyesini anlatıyor.

1 ARALIK'TA VİZYONDA

Kadrosunda Cem Davran, Miray Daner, Burak Dakak, Doğu Demirkol, Melis Birkan, Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı film, 1 Aralık 2023 tarihinde vizyona girecek.

7 SENE SONRA İLK FİLM

Zeki Demirkubuz böylece 7 sene sonra yeni bir film yayınlamış olacak. Demirkubuz'un son filmi 'Kor', 2016'da vizyona girmişti.