Zeki Demirkubuz: Zorbalık, İmamoğlu'nu ülkenin doğal lideri yapmıştır

Usta yönetmen Zeki Demirkubuz, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları dahil 50 kişinin tutuklanmasına ilişkin paylaşım yaptı.

"Büyük liderleri, halk kahramanlarını ilk zorbalar tanır" diyen Demirkubuz, 'zorbalık'ın Ekrem İmamoğlu'nun ülkenin doğal lideri haline getirdiğini söyledi.

Demirkubuz "Gerçek lideri olmak için artık tek yapması gereken direnmeye devam etmek ve yaşamı bugünden ibaret sananlara inat zamana saygı göstermektir" ifadelerini kullandı.

Demirkubuz'un paylaşımı şu şekilde: