Zeki Müren filmine yasak

Kültür Sanat Servisi

Zeki Müren'in biyografik filminin tanıtımına şarkıcının mirasçıları Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı'nın açtığı dava sonrasında yasak getirildi. Geçen yıl yapımcı Mustafa Uslu, Zeki Müren'in hayatını beyazperdeye taşıyacağını duyurdu.

Ancak sanatçının yasal mirasçıları iki vakıf filmin çekimine karşı çıktı. Uslu'nun hazırladığı tanıtım filmini festivallerde gösterime sunması üzerine, iki vakıf, dava açtı.

Mahkeme, vakıfların şikâyetini haklı bularak Zeki Müren filminin tanıtım filminin gösterilmesini yasakladı. Mahkeme kararı, sadece gösterim yasağıyla kalmadı. Aynı zamanda tanıtım filminin bulunduğu flaş belleğin mahkeme kasasında muhafaza edilmesine hükmedildi. Ayrıca, davaya atanacak bilirkişinin tanıtım filmini incelemesi ve içeriğin Zeki Müren'in hayatıyla ilgili olup olmadığını belirlemesi kararlaştırıldı.