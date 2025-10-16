Zeki Müren filmine yasak iddiası: Yapım şirketinden açıklama

Zeki Müren’in hayatını konu alan biyografik film projesiyle ilgili “film yasaklandı” ve “mahkeme tarafından durduruldu” iddialarıyla ilgili Dijital Sanatlar Yapımevi’nden açıklama yapıldı.

Şirket, 10 Ekim 2025 itibarıyla çeşitli mecralarda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Filmimize ilişkin herhangi bir yasaklama veya gösterim durdurma kararı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Yapım şirketi açıklamasında, Zeki Müren’in yasal mirasçıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı tarafından İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, fragman ve tanıtım materyallerinin durdurulmasına yönelik tedbir talebinin reddedildiğini bildirdi.

"YASAKLAMA KARARI BULUNMAMAKTADIR"

Mahkemenin 4 Ekim 2023 tarihli kararıyla bu talebi reddettiği, istinaf sürecinde de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nin 29 Ocak 2025 tarihli dosyada (2024/1771 Esas – 2025/100 Karar) başvuruyu oy birliğiyle reddettiği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu karar kesindir ve filmimizin tanıtımı veya gösterimiyle ilgili herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır” denildi.

Şirket, davanın halen sürdüğünü, bilirkişi raporunun taraflara tebliğ edildiğini ve beyan sürecinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca 3 Ekim 2025 tarihli ara kararla mahkeme kasasında bulunan materyallerin bilirkişi gözetiminde incelenmesine izin verildiği, bunun “teknik bir prosedür” olduğu ifade edildi.

Yapım şirketi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu süreçte dava konusu yalnızca fikrî mülkiyet ve telif hakları incelemesi düzeyinde olup, film veya tanıtım materyalleri hakkında yürürlükte olan herhangi bir yasaklama veya yayın durdurma kararı mevcut değildir.Dijital Sanatlar Yapımevi olarak, Zeki Müren’in sanat mirasına duyduğumuz saygı çerçevesinde hazırladığımız bu projede; tüm süreçlerin Türk hukuk sistemi ve ilgili telif mevzuatına tam uyum içinde yürütüldüğünü, sanatçının anısına yakışır bir eser üretme hassasiyeti içinde olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

***

NE OLMUŞTU?

Zeki Müren’in hayatını konu alan biyografik film projesine ilişkin olarak, sanatçının yasal mirasçıları Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı film tanıtımına karşı dava açmıştı.

Yapımcı Mustafa Uslu’nun hazırladığı tanıtım filmini çeşitli festivallerde göstermesi üzerine açılan davada, tanıtım filminin gösteriminin yasaklandığı iddia edilmişti.