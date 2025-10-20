Zeki Triko’nun kurucusu hayatını kaybetti

Zeki Triko markasının kurucusu Zeki Başeskioğlu, evinde yemek yediği sırada fenalaşıp 95 yaşında hayatını kaybetti.

Başeskioğlu'nun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; aile dostları, eski çalışanları ve yakınlarının yer aldığı törende torunu Buse Başeskioğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"YEMEK YERKEN ÖLDÜ"

"Aslında yaşına göre sağlıklıydı tabii bir takım yaşlılığa bağlı hastalıkları vardı. Biz de beklemiyorduk ani oldu. İstanbul'da Mimaroba'da oğlu Feyyaz Başeskioğlu ile kalıyordu. Emekli hayatı sürdürüyordu, babamla beraber emilimden geldiğince ona güzel baktık, mutluydu. Fiziksel olarak çok hareket edemediği için çok fazla dışarıya çıkmıyordu. Dostları arada gelip ziyarette bulunuyordu. Evinde yemek sofrasında yemek yerken vefat etti."

Başeskioğlu’nun ölüm haberini torunu Buse Başeskioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Aileden yapılan açıklamada, “Ahmet Zeki Başeskioğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 19 Ekim Pazar günü Şişli Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir” ifadelerine yer verilmişti.

1958 yılında kurduğu Zeki Triko markasıyla Türkiye’de mayo, bikini ve plaj giyimi alanında öncü bir dönemi başlatan Zeki Başeskioğlu, Türk modasını Avrupa sahnesine taşıyan ilk isimler arasında yer aldı. 1980’ler ve 90’larda Cindy Crawford, Naomi Campbell gibi dünyaca ünlü modellerin yer aldığı defilelerle adını uluslararası moda çevrelerine duyurdu.

Zeki Triko markası, 2021 yılında icra yoluyla Antalyalı bir iş insanına satılarak faaliyetlerine yeni sahipliği altında devam etmişti.