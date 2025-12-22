Zelenski, 20 maddelik bir 'barış planı' olduğunu açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna Diplomatik Hizmet Günü" vesilesiyle başkent Kiev'de Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen etkinlikte konuştu. Zelenski, savaşın sürdüğü ülkeye verdiği hizmetlerinden dolayı Ukraynalı diplomatlara teşekkür etti ve ülkesinin bugün küresel destek aldığını belirtti.

Zelenskiy, "Ukrayna, kendi uzun tarihi boyunca ilk kez neredeyse tüm dünyayı birleştirmeyi başardı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için geçen ay hazırladığı barış planı üzerinde müzakerelerin sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirmek için verimli ve anlamlı bir müzakere sürecinin içerisinde bulunmamız çok önemlidir ve bu, her şeyden önce stratejik ortağımız Amerika ile yapılan görüşmelerdir" dedi.

Zelenski, savaşın bitirilmesi için ABD'de son 3 gün boyunca Ukrayna heyetinin de katılımıyla barış görüşmeleri yapıldığını hatırlattı.

Ukrayna heyetinin bugün ülkeye döneceğini aktaran Zelenski, "Bu gece burada olacaklar ve sabah detayları öğreneceğiz. Bence ilk taslaklar için yapabileceğimiz her şey zaten yapıldı. 20 maddelik bir plan var. Muhtemelen mükemmel değil, ama bir plan mevcut" bilgisini paylaştı.

ABD heyetinin şimdilik Rusya'nın temsilcileri ile görüşmeleri sürdüreceğini ifade eden Zelenskiy, "Öncelikle Ukrayna için, Ukraynalılar için, onurlu bir barışla bu savaşı sonlandırmalıyız" dedi.