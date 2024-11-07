Zelenski, ABD Başkanı seçilen Trump ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı seçimlerini kazanan Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki yakın diyaloğu sürdürme ve işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Zelenski, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Trump'ı tebrik ettiğini belirten Zelenski, "Muazzam kampanyası, bu sonucu mümkün kıldı. Ailesini ve ekibini büyük çalışmaları için takdir ettim." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, iki ülke arasındaki yakın diyaloğu sürdürme ve işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını aktararak "ABD'nin güçlü ve sarsılmaz liderliğinin, dünya ve adil bir barış için hayati önem taşıdığını" ifade etti.