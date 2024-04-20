Zelenski, ABD Temsilciler Meclisinin Ukrayna'ya yardımı onaylamasını değerlendirdi:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Temsilciler Meclisinin ülkesine 61 milyar dolarlık yardımın onaylanmasının, Ukrayna halkının hayatının korunmasına yönelik bir karar olduğunu bildirdi.

Zelenski X hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ABD Temsilciler Meclisinin ülkesine 61 milyar dolarlık yardımını onaylanmasını değerlendirdi.

Söz konusu kararın verilmesini uzun bir süredir beklediklerine dikkati çeken Zelenskiy, bu yardımının faydasının ön cephede savaşan Ukraynalı askerlerin ve yerleşim yerlerinin hissedeceğini belirtti.

Zelenskiy, "(Yardım) paketimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu hayatın korunmasına yönelik bir çözümdür." şeklinde konuştu.

Temsilciler Meclisinin kabul ettiği tasarının, yakın bir süre içerisinde ABD Senatosu'nda onaylanarak ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilmesini beklediklerini kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın, enkaz altına gömmeye çalıştığı ülkemize, bağımsızlığına, halkına ve yaşam tarzına verilen her türlü desteği takdirle karşılıyoruz." dedi.

Zelenskiy, ABD'den alınan yardımı savaşta Rusya'yı yenmek için kullanacaklarını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi, bugünkü oturumda Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardımın sağlanmasına, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmişti.