Zelenski, ABD'ye gidiyor: Donald Trump ile görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi taşıyan uçağın ABD'ye uçmak üzere Polonya'dan havalandığı açıklandı.

Ukrayna'daki "Ses Partisi" Milletvekilli Yaroslav Jelezniyak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski'nin ABD'ye doğru yola çıktığını belirtti.

Jelezniyak, "Devlet Başkanlığı uçağı bir saat önce Polonya'dan havalandı. Avrupa'dan ABD'ye doğru hareket ediyor" ifadesini kullandı.

"ANLAŞMA İMZALAYACAĞIZ"

Zelenskiy'nin yarın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump, Beyaz Saray'da dün (26 Şubat Çarşamba) düzenlediği ilk kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Zelenski cuma günü gelecek, bu artık kesinleşti ve bir anlaşma imzalayacağız, bu çok büyük bir anlaşma olacak" ifadelerini kullanmıştı.