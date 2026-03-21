Zelenski açıkladı: Ortadoğu'daki savaş üçlü görüşmeleri etkiledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna–ABD–Rusya arasında yapılması planlanan üçlü görüşmelere ilişkin, "Orta Doğu’daki savaşın bu tarihin ertelenmesini etkilediğini herkes anlıyor, ancak yine de daha fazla netliğe ihtiyaç var" diyerek, tarih beklentisini dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’de planlanan Ukrayna–ABD ikili görüşmesinde ele alınacak başlıkları ve Rusya ile yürütülen süreçlere ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Zelenski, söz konusu görüşmede geniş bir gündem olacağını belirterek, "ABD’de planlanan Ukrayna–ABD ikili görüşmesinde tüm konular kapsamlı şekilde ele alınacak" dedi.

Üçlü görüşmelere ilişkin olarak Zelenski, "Ukrayna, Rus tarafıyla yapılacak üçlü görüşme için net tarihler ya da en azından yaklaşık bir takvim istiyor. Orta Doğu’daki savaşın bu tarihin ertelenmesinde etkili olduğu herkes tarafından anlaşılıyor, ancak yine de daha fazla netliğe ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"ABD’NİN RUS ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK YAPTIRIMLARI GEVŞETMESİ RİSK YARATIYOR"

ABD'nin Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımları gevşetmesinin risk yarattığına dikkat çeken Zelenski, "ABD’nin Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımları gevşetmesi risk yaratıyor. Bu durum Rusya’nın gelirlerini ve buna bağlı olarak cephedeki kapasitesini artırıyor. Bu tehlikelidir. Bu açıdan da ABD’deki görüşme önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, savaşın sona erdirilmesi, güvenlik garantileri ve Ukrayna’nın yeniden inşasına ilişkin ikili belgeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Müzakere ekibimiz bu konulardaki somut başlıkları netleştirecek" dedi.

Görüşmenin ana gündem başlıklarını da sıralayan Zelenski, "Müzakere ekibimizin temel görevleri; üçlü görüşmelerin devamına ilişkin net parametrelerin belirlenmesi, belgelerin statüsü, Patriot sistemleri için füze tedarik ettiğimiz PURL girişimi ve ABD ile ikili ilişkiler ile ‘Drone Deal’ anlaşmasının ele alınmasıdır" ifadelerini kullandı.

"ABD İLE DRONE DEAL ANLAŞMASINI İMZALAMAK İSTİYORUM"

Zelenski, ABD ile yapılması planlanan "Drone Deal" anlaşmasına ilişkin de bilgi vererek, “Bir yıl önce ABD’ye ‘Drone Deal’ teklifinde bulunduk. Bu anlaşma yalnızca önleyici insansız hava araçlarını değil; deniz dronlarını ve savaşta kendini kanıtlamış uzun menzilli dronları da kapsıyor. Ayrıca kritik bilgi paylaşımı ve eğitim paketini içeriyor” dedi.

Zelenski, "Yakın ortağımız ABD ile bu anlaşmayı imzalamak istiyorum. Başkan Trump hazır olduğunda ben de hazır olacağım. Müzakere heyetimiz bu konuyu ABD’deki görüşmede ele alacak" ifadelerini kullandı.

"RUSYA’DAKİ TELEGRAM KISITLAMALARI NEDENİYLE ONLARIN TOPLUMUNA MESAJ İLETMEK DAHA ZOR OLACAK"

Zelenski, açıklamasında Rusya’nın iletişim ve propaganda faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Rus özel servisleri Ukrayna’da Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden faaliyet yürüttü ve yürütmeye devam ediyor. Bunun farkındayız, tespit ediyoruz ve karşılık veriyoruz.

Ukrayna olarak biz de Rusya’da Telegram üzerinden faaliyet yürütüyoruz. Şu anda Rusya’daki Telegram kısıtlamaları nedeniyle onların toplumuna mesaj iletmek daha zor olacak, ancak çalışmalar yine de devam edecek. Yeni ağları ‘Max’ hakkında bir rapor aldım. Max’e de ulaşacağız.

Rusya’da sosyal medya ve mobil iletişim üzerindeki kısıtlamalar tam kontrol sağlamak amacıyla uygulanıyor. Putin’in ne inşa ettiğini ya da neredeyse tamamladığını anlıyoruz. Ancak bu geriye gidiştir – 100 yıl geriye atılan bir adımdır. Yakında kağıt posta, telgraf ve atlara da geçebilirler. Onların medeniyeti bu. Belki Putin bundan hoşlanıyordur. Belki bu şekilde kendini yeniden genç hissediyordur."