Zelenski, Ankara'da: Bugün Erdoğan ile görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek olan Zelenski’yi Ticaret Bakanı Bolat havalimanında karşıladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy’i Esenboğa Havalimanı’nda karşıladık. Bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke halklarının refahına katkılar sağlamasını diliyoruz."