Zelenski, 'barış planını' ABD liderlerine sunacağını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile olası ateşkes görüşmeleri hakkında basın toplantısı düzenledi.

"Ukrayna 2024 Bağımsızlık Forumu"nun ardından düzenlediği basın toplantısında yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenski, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik operasyonda başarılı olduğunu savundu.

Zelenski, Kursk'a düzenledikleri operasyon neticesinde, Rusya'nın Harkiv bölgesine yönelik saldırılarını engellediklerini savunarak, "Kursk operasyonu, birçok şeyi beraberinde getirdi, öncelikle Harkiv bölgesinin işgalini durdurdu" değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi ve Çernigiv bölgelerine yönelik işgal planları olduğunu iddia eden Zelenskiy, Rusya'nın bu planlarını da engellediklerini söyledi.

"KURSK, UKRAYNA'NIN ZAFER PLANININ NOKTALARINDAN BİRİ"

Zelenski, Kursk bölgesindeki askeri faaliyetlerin Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesinin aşamalarından biri olduğuna işaret ederek, "Kursk operasyonu İkinci Barış Zirvesi (Ukrayna Barış Zirvesi) ile bağlantılı mı? Evet, çünkü Kursk operasyonu Ukrayna'nın zafer planının noktalarından biridir" değerlendirmesinde bulundu.

BARIŞ PLANI PAKETİ

Bir barış planı paketi hazırladığını kaydeden Zelenski, "Rusya'yı diplomatik yollarla savaşı bitirmeye zorlayan güçlü bir paket bu" ifadesini kullanırken eylül ayında söz konusu planı önce ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump ile paylaşmak istediğini belirtti.

İLK YERLİ BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

Ülkesinin ilk yerli balistik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın ilk balistik füze testi olumlu sonuçlandı. Askeri endüstriyel kompleksimizi bu konuda tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"F-16'LAR ÇOK GÜZEL SONUÇ VERDİ"

Zelenski ayrıca, ülkesine kısa bir süre önce teslim edilen F-16 savaş uçaklarının Ukrayna ordusuna sağladığı imkânlar hakkında da değerlendirmede bulundu.

Bu uçaklar sayesinde Rus ordusunun dün fırlattığı bazı füze ve İHA'ları düşürmeye başladıklarını kaydeden Zelenski, "F-16'lar çok güzel sonuç verdi. Bu büyük (dünkü saldırı) saldırı kapsamında F-16'ların yardımıyla bazı füzeleri ve insansız hava araçlarını düşürdük. Ayrıca bize F-16'ları sağladıkları için ortaklarımıza da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"RUSYA NÜKLEER SİLAHLARLA KORKUTMAYA ÇALIŞIYOR"

Zelenski, Ukrayna'nın uzun menzilli silahların Rusya'ya yönelik kullanılması durumunda Rusya'nın nükleer silahlarla karşılık vermesi ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtladı.

Rus yetkililerinin nükleer silah kullanma konusunda dünyayı "korkutmaya" çalıştığını savunan Zelenski, "Nükleer silahlarla korkutmak. Bu (Rusya'nın) korkutma programın bir parçasıdır." dedi.

Nükleer silahın kullanılmasına izin verilmeyeceğini kaydeden Zelenski, "Nükleer silah kullanımının tüm dünya tarafından desteklenmesi pek mümkün görünmüyor. Sanırım tüm dünyadan çok hızlı bir tepki gelecek" diye konuştu.