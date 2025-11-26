Zelenski, 'barış planını' görüşmek için ABD'ye gidecek

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, ‘barış planını’ Donald Trump'la görüşmek üzere ABD'ye gideceğini duyurdu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve ABD'li üst düzey yetkililerin, İsviçre'nin Cenevre kentinde ‘barış planı’ için verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Umerov, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki kararlı çabalarını takdirle karşıladıklarını kaydederek, “Cenevre görüşmelerinde, anlaşmanın temel şartları konusunda ortak anlayışa varıldı. Artık atacağımız sonraki adımlarda Avrupalı ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Zelenski'nin bu ay en erken uygun tarihte ABD'yi ziyaret etmesini ve Trump'la son adımları atıp bir anlaşmaya varmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.