Zelenski: Barış planının yüzde 90’ında uzlaşı sağlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından, barış planının tüm yönlerinin ele alındığını belirterek, "(Barış planı) Bunun yüzde 90'ı üzerinde mutabakata varıldı. ABD ve Ukrayna güvenlik garantileri yüzde 100 oranında kabul edildi." dedi.

Zelenski, Trump'la Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde

yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tüm başlıklarda verimli görüşme yaptıklarını belirten Zelenski, ABD'li ve Ukraynalı ekipler arasında kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.

Zelenski, "20 maddelik bir barış planımız var, bunun yüzde 90'ı üzerinde mutabakata varıldı. ABD ve Ukrayna güvenlik garantileri yüzde 100 oranında kabul edildi. ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri ise neredeyse tamamen uzlaşıya bağlandı. Askeri boyut yüzde 100 oranında kabul edildi. Refah planı ise son aşamasına getiriliyor." diye konuştu.

Kalıcı barışın sağlanmasında güvenlik garantilerinin "kilit nokta" olduğunu ifade eden Zelenski, Avrupalı liderlerle yapılan telefon görüşmesinin "verimli" geçtiğini aktararak, "Önümüzdeki haftalarda ekiplerimizin ele alınan tüm konuları sonuçlandırmak üzere bir araya gelmesi konusunda anlaştık. Ayrıca Başkan Trump'la ocakta belki Washington'da Avrupalı liderlerin ve Ukrayna heyetinin katılımıyla bir toplantıya ev sahipliği yapması konusunda da mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

"REFERANDUM İÇİN ALTYAPI GEREKLİ"

Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu dile getiren Zelenski, 20 maddelik planda ekiplerin sonuca yaklaştığını görmekten çok memnun olduğunu söyledi.

Zelenski, Ukrayna ekiplerinin çalışmayı sürdürdüğünü ifade ederek, çalışmaların aynı şekilde devam etmesi halinde ocakta 6 belge üzerinde karara varacaklarını umduklarını söyledi.

Olası bir referandumun düzenlenebilmesi için çok sayıda Ukraynalının Avrupa'da bulunduğuna dikkati çeken Zelenski, öncelikle gerekli altyapının kurulması gerektiğini ve bunun kolay bir süreç olmadığını vurguladı.