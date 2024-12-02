Zelenski: Bazı şartların kabulü halinde müzakereye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Japonya'nın Kyodo ajansına verdiği mülakatta ortaklarının savaşta ülkesine desteğinin "yetersiz" olduğunu ifade etti.

NATO'ya Ukrayna'yı "üyelik görüşmeleri" için davet etme çağrısı yapan Zelenski, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım ve savaşta ele geçirdiği bazı yerleri "güç kullanarak almanın zor olacağını", bu konuda diplomatik çözüm yolları bulmalarının gerektiğini belirtti.

Savaşın "karmaşık bir döneme" girdiğine işaret eden Zelenski, bazı şartların kabulü halinde Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını dile getirdi.

Zelenski, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşması için asker göndermesine ilişkin, bu askerlerin bazılarının öldürüldüğüne dikkati çekerek, Kuzey Kore askerlerinin "Rus ordusu tarafından eğitim almasının Asya'da büyük etkilerinin" olacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ve ekibinin, Ukrayna konusunda çalıştığını sözlerine ekledi.