Zelenski BBC'ye konuştu: Putin, 3. Dünya Savaşı'nı çoktan başlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlattığını savundu.

Zelenski, İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin Dış Haberler Editörü Jeremy Bowen’a konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlattığını söyleyen Zelenski, Rusya’ya verilebilecek tek yanıtın yoğun askeri ve ekonomik baskı olduğunu savundu.

“Soru şu: Ne kadar toprak ele geçirebilecek ve onu nasıl durduracağız?” diyen Zelenski, “Rusya dünyaya farklı bir yaşam biçimi dayatmak ve insanların kendi seçtikleri hayatı değiştirmek istiyor” dedi.

“PUTİN UKRAYNA’DA DURMAYACAK”

Zelenski, Rusya’nın Herson ve Zaporijya’nın güney bölgelerinden daha fazla toprak talep etmesine ilişkin soruya ise “Ben buna farklı bakıyorum. Bunu sadece toprak olarak görmüyorum. Bunu bir terk ediş olarak görüyorum. Pozisyonlarımızı zayıflatmak, orada yaşayan yüz binlerce insanımızı terk etmek. Ben böyle görüyorum. Eminim ki bu ‘çekilme’ toplumumuzu böler”

Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Muhtemelen bir süreliğine onu tatmin eder. Bir molaya ihtiyacı var ama toparlandıktan sonra, Avrupalı ortaklarımız üç ila beş yıl sürebileceğini söylüyor. Bence en fazla birkaç yılda toparlanabilir. Sonra nereye gider? Bilmiyoruz ama savaşa devam etmek isteyeceği bir gerçek.”

Zelenski, “Bugün Putin’i durdurmak ve Ukrayna’yı işgal etmesini engellemek tüm dünya için bir zaferdir. Çünkü Putin Ukrayna’da durmayacak” diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Putin’in savaşı kendi isteğiyle bitirip bitirmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Evet ve hayır. Göreceğiz. İstemiyor, ama istememesi yapmayacağı anlamına gelmez. Tanrı yardımcımız olsun. Başarılı olacağız. Teşekkür ederim.”

TRUMP’A YANIT: SAVAŞI BEN BAŞLATMADIM

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini diktatörlükle suçlaması ve savaşı başlatmakla itham etmesine de yanıt veren Zelenski, “Ben diktatör değilim ve savaşı ben başlatmadım” dedi.

Ukrayna’ya ilişkin ABD güvenlik garantilerinde sadece başkanın değil, Kongre’nin onayının da gerekli olduğunu vurgulayan Zelenski, “Başkanlar değişir ama kurumlar kalır” diye konuştu.