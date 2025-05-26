Zelenski çarşamba günü Berlin'de

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin 28 Mayıs Çarşamba günü sürpriz bir ziyaretle Berlin’e gelmesi bekleniyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Zelenski ile yüz yüze görüşerek Ukrayna ile Rusya arasında olası teknik barış görüşmeleri konusunda atılabilecek adımları ele alacak.

Merz’in ayrıca, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik hazırladığı yeni yaptırım paketi hakkında da Zelenski’yi bilgilendirmesi planlanıyor.

Bu yeni yaptırımlar, Moskova üzerindeki baskının artırılmasını ve Rusya'nın ciddi müzakerelere oturmasını hedefliyor. Zelenski, Berlin ziyareti kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de görüşecek.

Bu ani planlanan ziyaret, Avrupa’nın barış çabalarındaki ivmeyi koruma girişiminin bir parçası olarak görülüyor. Görüşmelerde ayrıca Ukrayna’ya yönelik askeri desteğin devamı konusuda ele alıncak.