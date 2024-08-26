Zelenski: Delhi’nin ev sahipliğini desteklerim

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik yol haritasını belirlemek amacıyla düzenlenecek ikinci barış zirvesi için Türkiye, İsviçre, Katar ve Suudi Arabistan ile müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.

Reuters’ın haberine göre Hindistanlı gazetecilerle bir araya gelen Zelenski, Hindistan’ın ikinci barış zirvesine ev sahipliği yapmasını destekleyeceğini aktardı. Öte yandan Zelenski, “İsviçre’de düzenlenen birinci zirvenin sonuç bildirisini imzalamayan bir ülkede ikinci zirvenin düzenlenemeyeceğini” vurguladı. Zelenski, Kiev’de bir araya geldiği Hindistan Başbakanı

Narendra Modi ile yaptığı görüşmede, bildirideki tüm noktaları önceki barış görüşmesini konuştuklarını sözlerine ekledi. Ukrayna savaşında tarafsız bir tutum sergileyerek Rusya ile ilişkilerini bozmayan Hindistan’ın lideri Modi, Rusya ziyaretinden bir buçuk ay sonra Kiev’e gitmişti. Modi, cuma günü Kiev’e yaptığı ziyarette barışı sağlama konusunda rol almaya hazır olduğunu söylemişti.