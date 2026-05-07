Zelenski'den 9 Mayıs Zafer Günü'ne katılacak liderlere tehdit: Bunu tavsiye etmiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırı tehdidinde bulunarak, "Rusya'ya yakın bazı devletlerden, temsilcilerinin Moskova'da olacağına dair çağrılar alıyoruz. Bu, bugünlerde garip bir istektir. Bunu tavsiye etmiyoruz" dedi.

​​​​​​​Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın farklı bölgelerindeki petrol tesislerine saldırılar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hazar Denizi'nde Rus donanmasına ait ve "Kalibr" tipi füzeleri taşıyan bir savaş gemisini hedef aldıklarını ifade eden Zelenski, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan geceden itibaren Rusya'ya geçici ateşkes çağrısında bulunduklarını ama Rus ordusunun buna saldırıları sürdürerek karşılık verdiğini belirtti.

Zelenski, Ukrayna'nın tam bir ateşkes sağlamaya hazır olduğunu ve Rusya'nın ise Moskova'da düzenlenecek 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ateşkes ilan ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Rus liderlerin mantığı garip ve kesinlikle yersizdir. Ayrıca Rusya'ya yakın bazı devletlerden temsilcilerinin Moskova'da olacağına dair çağrılar alıyoruz. Bu, bugünlerde garip bir istektir. Bunu tavsiye etmiyoruz."

Zelenski, ayrıca "Ateşkes olsaydı, Ukrayna, uzun menzilli saldırıları yapmazdı" dedi.

"UMEROV, ABD'DE WİTKOFF VE KUSHNER İLE BİR ARAYA GELECEK"

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un bugün ABD'de önemli görüşmeler yapacağını aktaran Zelenski, Umerov'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya geleceğini belirtti.

Zelenski, görüşmelerde özellikle esir takasının sürdürülmesi ve diplomasi sürecinin yoğunlaştırılması gibi konuların ele alınacağını vurgulayarak, "Avrupa’daki bu savaşı, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük tam kapsamlı savaşı sona erdirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA, 8-10 MAYIS'TA GEÇİCİ ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı doğrultusunda, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferinin 81. yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs’tan 10 Mayıs’a kadar geçici ateşkes ilan edildiği hatırlatılmıştı.

Açıklamada, Kiev yönetiminin Moskova’daki 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarını hedef almaya çalışması durumunda Rus ordusunun Kiev merkezine yönelik "yoğun füze saldırısı" düzenleyeceği uyarısında bulunulmuştu.

Bakanlık, Kiev’deki siviller ile yabancı diplomatik temsilcilik çalışanlarına "zamanında şehri terk etmeleri" çağrısı yapmıştı.