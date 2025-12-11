Zelenski'den ateşkes açıklaması: "Bu hafta, yeni haberler getirebilir"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, barış planı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir." ifadesini kullandı.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yoğun çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Savaştan sonra Ukrayna'nın ve ekonomisinin kalkınması için gereken konular hakkına bugün ABD tarafıyla bir görüşme yapılacağını aktaran Zelenski "Ukrayna için her şey güvenilir ve onurlu olmalıdır" ifadesini kullandı.

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için önerdiği barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Zelenski, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, savaşı sona erdirmenin parametrelerini belirleyebilecek temel bir belgenin 20 maddesi üzerinde çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Başkan (Donald) Trump'ın heyeti ve Avrupa'daki müttefiklerimizle yürüttüğümüz ortak çalışmanın ardından belgeyi yakın gelecekte ABD'ye ileteceğiz."

Savaşın ardından Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması yönünde oluşturulan "İstekliler Koalisyonu" toplantısının yarın yapılacağını bildiren Zelenski, "Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir" değerlendirmesinde bulundu.