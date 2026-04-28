Zelenski'den İsrail'e 'çalıntı tahıl' tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsrail'e tepki gösterdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafından el konulan Ukrayna tahılını taşıyan bir geminin daha İsrail limanına demirleyerek yük boşaltmaya hazırlandığını bildirdi.

Çalıntı malların satın alınmasının meşru bir ticaret olamayacağını ve hukuki sorumluluk doğurduğunu belirten Zelenski, İsrail makamlarının limanlarına gelen gemilerden ve taşıdıkları yükten habersiz olamayacağını vurguladı.

Ukrayna'nın diplomatik yollardan gerekli tüm adımları atmasına rağmen söz konusu geminin durdurulmadığına dikkat çeken Zelenski, Dışişleri Bakanlığı'na tüm ortakları durum hakkında bilgilendirme talimatı verdiğini aktardı.

"İKİLİ İLİŞKİLERİ ZEDELEYECEK EYLEMLERDEN KAÇININ"

İstihbarat raporları doğrultusunda, çalıntı tahılın taşınmasında ve bu ticaretten kar elde edilmesinde rol oynayan kişi ve kurumlara yönelik bir yaptırım paketi hazırladıklarını kaydeden Zelenski, bu kişi ve kurumların Avrupa yaptırım listelerine dahil edilmesi için Avrupalı ortaklarla da koordinasyon sağlayacaklarının altını çizdi.

Özellikle Orta Doğu bölgesinde güvenliği artırmak için samimi bir çaba içinde olduklarını ifade eden Zelenski, her devletle karşılıklı saygı ve ortaklık temelinde ilişkiler kurmayı önemsediklerini belirterek, İsrail makamlarının Ukrayna'ya saygı göstermesini ve ikili ilişkileri zedeleyecek eylemlerden kaçınmasını beklediklerini kaydetti.