Zelenski'den Kursk açıklaması: "Pozisyonumuzu güçlendiriyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun ele geçirdiği bölgelerde poziyonunu güçlendirdiklerini söyledi.

Zelenski, “General Syrskyi kuvvetlerimizin Kursk bölgesindeki mevzilerinin güçlendirilmesi ve stabilize edilen alanın genişletilmesi konusunda da bilgi verdi” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna ordusunun Kursk’taki faaliyetlerinin ‘istedikleri gibi gittiğini’ belirterek, “General Syrskyi Kursk bölgesindeki ilerleyişimizin devam ettiğini duyurdu. Operasyon tam da beklediğimiz gibi gelişiyor. Ukraynalıların cesareti büyük işler başarıyor" diye konuştu.

Zelenski, "Şimdi mevzilerimizi güçlendiriyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Varlığımızın dayanak noktası giderek güçleniyor. Rus askeri personelini yakalayan ve böylece Rusya'nın elindeki savaşçılarımızın ve sivillerin serbest bırakılmasını sağlayan tüm askerlerimize ve komutanlarımıza teşekkür ediyorum. General Syrskyi ayrıca Kuvvetlerimizin Kursk bölgesindeki mevzilerinin güçlendirilmesi ve istikrara kavuşturulan alanın genişletilmesi konusunda da bilgi verdi."