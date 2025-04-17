Zelenski'den "maden anlaşması" açıklaması: "ABD ile mutabakat zaptı perşembe günü imzalanabilir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın yapılan askeri yardımlara karşılık Ukrayna'dan almak istediği nadir toprak elementlerine ilişkin değerli madenler anlaşması üzerinde çalışmalar sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, iki ülke arasında müzakere edilen değerli madenlere ilişkin anlaşmaya dair perşembe günü çevrimiçi olarak mutabakat zaptı imzalanabileceğini açıklayarak, mutabakat zaptının Ukrayna parlamentosunda onay gerektiren kapsamlı anlaşmadan önce imzalanması teklifinin ABD tarafından geldiğini belirtti.

Öte yandan Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, erken saatlerde Ukrayna ve ABD'nin değerli madenler anlaşmasıyla ilgili görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydettiğini ve yakın gelecekte bir anlaşma imzalayacaklarını bildirmişti.