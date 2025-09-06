Zelenski'den Moskova davetine ret: Putin, Kiev’e gelebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da görüşme davetini geri çevirerek, "(Putin) Kiev'e gelebilir. Ülkem her gün füze saldırıları altındayken Moskova'ya gidemem" dedi.

ABD merkezli ABC News kanalına konuşan Zelenski, Putin'in teklifini değerlendirdi.

''ÜLKEM SALDIRI ALTINDA, MOSKOVA'YA GİDEMEM''

Putin'in savaşa diplomatik çözüm bulmak üzere Moskova'da müzakerelerde bulunma davetini reddeden Zelenski, "(Putin) Kiev'e gelebilir. Ülkem her gün füze saldırıları altındayken Moskova'ya gidemem. O 'teröristin' başkentine gidemem" ifadesini kullandı.

Rus liderin savaşı bitirmeye niyeti olmadığını söyleyen Zelenski, bu nedenle Putin'in taraflarca kabul edilmesi mümkün olmayan tekliflerde bulunarak süreci geciktirmeye çalıştığını savundu.

Zelenski, "Putin'e güvenemeyiz. O oyun oynuyor ve şimdi de ABD ile oynuyor" diye konuştu.

Putin, 3 Eylül'de, Ukrayna savaşı konusunda tünelin sonundaki ışığı gördüğünü belirterek Zelenski'yi Moskova'ya davet etmiş ve kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.