Zelenski'den Putin'in çağrısına yanıt: "Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 15 Mayıs’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye görüşmeyi kabul ettiğini duyurdu.

X sosyal medya platformu üzerinden mesaj yayımlayan Zelenski, "Diplomasi için gerekli zemini sağlamak için yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Öldürmeleri uzatmanın bir anlamı yok. Ve ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramazlar" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderlerin Moskova'ya 30 günlük ateşkesi kabul etme çağrısının ardından, Ukrayna'yı 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak "doğrudan görüşmelere" davet etmişti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını belirtmiş ve Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Son olarak Zelenski'nin açıklamasından kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya seslenmiş ve "Hemen kabul edin" demişti. Trump'ın açıklaması şöyleydi:

"Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir Ateşkes Anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek KAN BANYOSUNUN olası bir sonunu müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu HEMEN kabul etmeli. En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını belirleyebilecekler ve eğer mümkün değilse, Avrupa liderleri ve ABD her şeyin nerede olduğunu bilecek ve buna göre ilerleyebilecek! Ukrayna'nın, Amerika Birleşik Devletleri olmadan kazanılamayacak (yakından bile yakın değil!) II. Dünya Savaşı'nın Zaferini kutlamakla çok meşgul olan Putin ile bir anlaşma yapacağından şüphe etmeye başlıyorum. TOPLANTIYI HEMEN YAPIN!!!"