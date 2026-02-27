Zelenski'den Rusya'yla barış müzakerelerinin üçüncü turu hakkında açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD, Rusya ve Ukrayna'nın savaşın sona erdirilmesine yönelik yaptığı üçlü müzakerelerin yeni turunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de mart ayının başında düzenlenebileceğini bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşın sona erdirilmesi yönünde çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Zelenski, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ile Ukrayna heyetlerinin bir araya geldiğini anımsattı.

Görüşmeye katılan Ukraynalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile görüşmeler hakkında gün içinde birkaç kez telefonda görüştüğünü aktaran Zelenski, üçlü görüşmeler için "daha fazla" hazırlık yapıldığını belirtti.

Zelenski, "Büyük olasılıkla bir sonraki toplantı Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Abu Dabi'de düzenlenecek. Mart ayı başında yapılmasını bekliyoruz" ifadesine yer verdi.

Savaşın bitirilmesi için liderler arasına bir görüşmenin yapılması gerektiğini savunan Zelenski, "Liderler düzeyinde bir toplantı hazırlamamız gerekiyor. Bu format birçok sorunu çözebilir" dedi.

Rusya'nın dün gece yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve onlarca füze ile ülkesinin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini kaydeden Zelenski, Ukrayna hava savunma sistemlerinin 30'dan fazla füze ve çoğu İHA'yı etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Zelenski, "Ordunun Hava Kuvvetleri son haftalar boyunca daha iyi çalışmaya başladı. Sistemde, özellikle de bu tür yoğun saldırılara karşı savunma organizasyonunda bazı şeyler yeniden yapılandırıldı" ifadelerini kullandı.