Zelenski'den Ukraynalı esirlerin bulunduğu Rus uçağının düşmesine dair soruşturma çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Belgorod bölgesinde "İl-76" tipi askeri nakliye uçağının düşmesine ilişkin uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen ve uçaktaki 74 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belgorod bölgesinde düşen uçakla ilgili Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve istihbarat yetkilileri ile görüştüğünü belirterek, "Uçağın düşmesi ve esirlerin değişimi konusunu ele aldık. Ruslar apaçık Ukraynalı esirlerin hayatı ve akrabalarının duygularıyla oynuyor. Ukrayna kamuoyuna baskı yapmak istiyorlar" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Şu an asıl önemli olan gerçekler. Dışişleri Bakanlığı'na uluslararası kamuoyunu uçak kazasına ilişkin bulgularımız konusunda bilgilendirme talimatı verdim. Ukrayna olarak uluslararası soruşturma için ısrarcıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Belgorod bölgesinde düşen İl-76 tipi uçakta, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker, 6 kişilik mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğunu duyurmuştu.