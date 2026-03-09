Zelenski duyurdu: Üçlü müzakerelere Ortadoğu molası

ABD, Rusya ve Ukrayna arasında mart başında yapılması planlanan üçlü müzakerelerin yeni turu, Ortadoğu'daki gelişmelerden dolayı ertelendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD, Rusya ve Ukrayna arasında mart başında yapılması planlanan üçlü müzakerelerin yeni turunun ertelendiğini aktaran Zelenski, "Şimdilik müttefiklerimizin önceliği ve tüm dikkati İran çevresindeki duruma odaklanmış durumda ve bu nedenle, Amerikan tarafının önerisiyle bu hafta için planlanan toplantı ertelendi" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ukrayna müzakere heyeti ile bugün bir araya geldiğini ve ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Zelenski, savaşın sona ermesi amacıyla her zaman görüşmeler için hazır olduklarını açıkladı.

UKRAYNA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN MÜZAKERELER

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 17-18 Şubat tarihlerinde de üçlü müzakerelerin üçüncü turu düzenlenmişti.

Müzakerelerin 4. turunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de mart başında yapılması planlanıyordu.