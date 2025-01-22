Zelenski: En az 200 bin kişilik barış gücü gerekli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'da savaşı durdurucak herhangi bir barış anlaşmasını uygulamak için en az 200 bin Batılı askerin gerekli olacağını söyledi.

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Zelenski, Avrupa liderlerinin Trump’ın bir sonraki adımını sorgulamamaları gerektiğini, bunun yerine kıtalarını savunmak için kolektif adımlar atmaları gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı “Avrupa, kendini güçlü, küresel bir oyuncu, vazgeçilmez bir oyuncu olarak konumlandırmalıdır” dedi. Zelenskiy “Avrupa ülkeleriyle Rusya’yı ayıran bir okyanus olmadığını unutmayalım... Avrupalı liderler, Kuzey Koreli askerlerin dahil olduğu bu savaşların, coğrafi olarak Davos’a, Pyongyang’dan daha yakın yerlerde gerçekleştiğini hatırlamalı” ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ukrayna ve Rusya arasında bir anlaşma sağlanabilirse uluslararası bir barış gücü operasyonu için az 200 bin Batılı askerin görev alması gerektiğini söyledi. Zelenskiy, herhangi bir ateşkes anlaşmasının Batı’nın güvenlik garantilerine bağlı olduğunu vurguladı ve "en iyi garantinin NATO üyeliği" olduğunu ifade etti. Zelenskiy, ekibinin ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme düzenlemek için çalıştığını da belirtti.

ABD Başkanı, daha önce Ukrayna’da savaşı hızlı bir şekilde sona erdirmeyi vadetmişti. Başkanlık görevini devralmasının ardından yaptığı bir konuşmada Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya saldırarak Rusya’ya zarar verdiğinş ve bir anlaşma yapması gerektiğini söyledi. Putin’le görüşmeyi planladığını daha önce de ifade eden Trump, bu görüşmenin Putin "ne zaman isterse" yapılacağını da belirtti. Trump, Putin’in barış görüşmelerine katılmaması durumunda Rusya’ya yönelik yaptırımların ağırlaştırılabileceği mesajını da verdi.

Trump’ın kabinesinde Dışişleri Bakanı olarak görev alan Marco Rubio da dün yaptığı açıklamada yeni dönemde Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirmenin ABD'nin resmi politikası olacağını söyledi.