Zelenski-Erdoğan görüşmesi başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Türkiye ziyareti kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beştepe’de bir araya geldi.

Zelenski, görüşme öncesinde Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılış törenine katıldı.

Törende Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı.

Zelenski, burada basın mensuplarının ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin sorularını yanıtladı.

Zelenski, Ukrayna Anayasası'na aykırı davranamayacağını belirterek, "Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen topraklarımızı biz Rusya'nın bir parçası olarak asla ve asla tanımayacağız. Onlar Ukrayna'nın bir parçasıdır" dedi.

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarını diplomasi yoluyla geri almayı tercih ettiklerini dile getiren Zelenski, "Çünkü insanlarımızı kaybetmek istemiyoruz, insanlar bizim en büyük hazinemizdir" ifadesini kullandı.

Zelenski, Ruslar, Amerikalılar ve Avrupalılar da dahil olmak üzere ara buluculuk sağlayan tüm taraflara çağrıda bulunarak, Ukrayna'nın, kan dökülmeden, diplomasiyle savaşın çözülmesini istediğini ancak toprak bütünlüğünden ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kırım Tatarlarını Ukrayna'nın yerli halkı olarak tanıdıklarını hatırlattı.

"TÜRKİYE'Yİ DE SÜRECİN İÇİNDE GÖRMEK İSTERİZ"

Savaşın başladığı an diplomasi olmadığına işaret eden Zelenski, Rusya'nın ilerleyen süreçte şartlar sunduğunu, Moskova ile Washington arasında yürütülen süreçte Ukrayna'nın olmadığını hatırlattı.

Zelenskiy, ülkesinin en zor zamanlarda "ültimatom" kabul etmediğini belirtti.

Türkiye ve Belarus'ta Rus tarafıyla yaptıkları görüşmelerde "hiçbir anlaşma yapmadıklarını" aktaran Zelenski, "ültimatomları geçmişte kabul etmediğini, şimdi de kabul etmeyeceğini" dile getirdi.

Zelenski, barış sürecinde masada yer alacak ülkeler konusunda ise Ukrayna'ya garanti verebilecek ülkeler olması gerektiğine işaret etti.

ABD, Avrupa Birliği ve AB üyesi olmayan ülkelerin bu sürece dahil olabileceğine değinen Zelenski, "Türkiye, Ukrayna'ya gerekli güvenlik garantilerini sağlayabilirse, biz Türkiye'yi de bu sürecin içinde görmek isteriz" dedi.

KIRIM'DAKİ TUTUKLULAR

Zelenski, Kırım'daki siyasi tutukluların geri alınması üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu süreç içinde yalnız değiliz. Türkiye ve Katar bize bu konuda yardımcı oluyor. Tabii bu süreçler çok zor" diye konuştu.

Sürecin istenildiği kadar hızlı olmadığını dile getiren Zelenski, "Rusya, insanlarımızı vermek istemiyor ama biz yine de onları geri alma yolları arıyoruz ve buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenski, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğünü paylaşarak, ateşkesi sağlamak için yapılan görüşmelerde esir takasından bahsedilmediğine işaret etti.

Rusya'nın savaşı bitirmek istemediği değerlendirmesinde bulunan Zelenski, "Eğer ateşkesten bahsediliyorsa, öncelikle insanların da geri dönmesi gerekiyor." diye konuştu.

Zelenski, Paris'te önde gelen AB liderlerinin Ukrayna konusunda olağanüstü olarak bir araya gelmesine ilişkin, Fransa lideri Macron'un yapacağı görüşmelerin ardından kendisine "belli tekliflerle" geleceğini ve bu tekliflerin Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesine ilişkin olduğunu vurguladı.

Ukrayna'ya maddi ve askeri birlik gönderilmesi dahil desteklerin de gündemde olduğunu kaydeden Zelenski, Macron'un hangi ülkelerin askeri birlik konusunda hazır olduğunu da kendisiyle paylaşacağına dikkati çekti.

Fotoğraf: AA

Ukrayna Devlet Başkanı daha sonra saat 12.30 civarında Anıtkabir'i de ziyaret etti.

Zelenski ile Erdoğan'ın görüşmesi ise 14.17'de başladı.