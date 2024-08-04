Zelenski: "F-16'lar Ukrayna'da"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, F-16 savaş uçaklarının teslim edildiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna Hava Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenen törende konuştu. Zelenski, ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını uzun süren müzakereler sonucu teslim aldıklarını belirtti.

Zelenski, "Havacılığımızın yeteneklerini güçlendirmek, hava savunmamızın, savunma kuvvetlerimizin yeteneklerini güçlendirmek için yüzlerce toplantı ve müzakere yaptık. Yanıt olarak sık sık ‘imkansız’ kelimesini duyduk. Ancak savunma ihtiyacımızı karşıladık ve artık bu gökyüzümüzdeki bir gerçeklik. F-16’lar Ukrayna'da. Bunu sağladık. Bu jetlerde ustalaşan ve bunları ülkemiz için kullanmaya başlayan askerlerimizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

F-16 uçağı ve eğitimli pilot sayısının halen yetersiz olduğunu vurgulayan Zelenski, ek savaş uçakları beklediklerini ve Ukraynalı pilotların eğitimlerinin sürdüğünü aktardı. Zelenskiy ayrıca, komşu ülkelerin kendilerine doğru uçan Rus füzelerini vurmalarını sağlamak için çaba gösterilmesi gerektiğini de kaydetti.

Zelenski, "Bugün böyle bir koalisyon eksik. Çünkü komşu bir ülkenin füzeleri düşürmemize yardım etmesi büyük bir sorumluluk. Yine de bunun kesinlikle uzun zaman önce yapılması gerektiğine inanıyorum. Sanırım bu karar ortaklarımız için zor olacak, onlar askeri gerilimin artmasından korkuyorlar ama biz buna karşı mücadele ediyoruz" dedi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "F-16'lar konusunda gerçekten yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettarım" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya verilen F-16 savaş uçaklarının sayısı ise bilinmiyor.