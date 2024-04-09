Zelenski, Harkiv bölgesinde inşası süren tahkimat hatlarını inceledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Harkiv bölgesini ziyaret ederek Rusya sınırı yakınlarında inşası süren tahkimat yapılarını inceledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenski, Harkiv bölgesine yönelik çalışma ziyaretinde, Rusya devlet sınırı yakınlarında inşası devam eden tahkimat hatlarını inceledi.

Zelenski, burada yaptığı konuşmada, Harkiv bölgesinin çok önemli bir istikamet olduğunu belirterek, "Hazırlıklı olmalıyız. Ruslar da savunmaya hazır olduğumuzu görmeli. Halkımız da düşman saldırmaya kalkarsa Ukrayna'nın hazırlıklı olduğunu anlamalı" ifadesini kullandı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da tahkimat hatlarının kapsamlı bir siper, sığınak ve diğer barınak sistemlerinden oluştuğunu, bölgede beton piramitler, tanksavar hendekleri gibi bariyer hatlarının inşa edildiğini bildirdi.