Zelenski: Hava kalkanımızın güçlendirilmesine ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yoğun saldırılarına devam ettiğini belirterek, "Hava kalkanımızın güçlendirilmesine ihtiyacımız var" dedi.

Zelenski, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, Stoltenberg ile "anlamlı bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyledi.

Zelenski, Ukrayna'nın NATO üyeliğine değinerek, "Ukrayna'nın ittifakın hukuki üyesi olması, zaman meselesidir. Bu zamanı yaklaştırmak için her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yoğun saldırılarına devam ettiğine dikkati çekerek, "Rusya üzerinde, buna uygun bir baskı yoğunluğuna ve hava kalkanımızın güçlendirilmesine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.​​​​​​​​​​​​​​