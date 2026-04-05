Zelenski ile Colani bir araya geldi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin başkenti Şam'a gittiğini açıkladı.

Zelenski, "Bugün Şam'dayız. Gerçek güvenlik ve ekonomik işbirliğini hedefleyen aktif Ukrayna diplomasisine devam ediyoruz. Önümüzde önemli toplantılar var, çeşitli somut formatlar hazırlandı. Her millet ve her bölge barış içinde bir yaşamı hak ediyor" dedi.

Volodimir Zelenski'yi Şam'a inişinde, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani karşıladı.

İstanbul'da dün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Ukrayna Cumurbaşkanı Zelenski'nin Şam'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla gittiği görüldü.

COLANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Zelenski, El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri ve Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara) ile görüştü. Sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yapan Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumlarımıza daha fazla güvenlik ve daha fazla kalkınma fırsatı sağlamak için birlikte çalışmayı kabul ettik. Bölgede yaşanan durumu ve bunu daha iyiye doğru değiştirme olasılıklarını ele aldık. Ayrıca Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın koşullarını gözden geçirdik – verilen destek için minnettarım. Askerî ve güvenlik alanında deneyim paylaşımına güçlü bir ilgi var. Halkımıza gösterilen saygı ifadelerini takdir ediyorum.

Ayrıca Ukrayna’nın güvenilir bir gıda tedarikçisi olarak rolüne de değindik ve bölgede gıda güvenliğini güçlendirmeye yönelik ortak fırsatları görüştük. Suriye’nin şu anda karşı karşıya olduğu enerji ve altyapı zorluklarını çok iyi anlıyoruz. Her iki ülke ve halkları için fırsatları genişletmek amacıyla birlikte çalışmaya hazırız."