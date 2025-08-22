Zelenski ile NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna’da bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna’yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede, Ukrayna ve Avrupa’nın güvenliğini güçlendirecek ve savaşın sona ermesine katkı sağlayacak ortak adımların ele alındığı kaydedildi.

Zelenski, diplomasinin, güvenlik garantilerinin ve Ukraynalı askerler için silah desteğinin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını vurguladı.

Özellikle ‘Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi’ (PURL) programının devrede olduğunu aktaran Zelenski, bu program sayesinde ortak finansmanla Amerikan silahlarının satın alınabildiğini belirtti.

Avrupa ülkelerinden şimdiden 1,5 milyar dolar sağlandığını bildiren Zelenski, “Bu önemli bir gelişme. Tüm ortaklarımıza minnettarım. Daha fazlası için çalışıyoruz” dedi.

Zelenski ayrıca, Rutte’nin desteğine teşekkür ederek, “Yardım etmeye hazır olduğunuz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.