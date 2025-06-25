Zelenski ile Trump, Lahey’de görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunun Zelenski, “Başkan Trump’ı Orta Doğu’daki başarılı operasyon için kutladım. ABD’nin eylemlerinin yalnızca İran’ın nükleer programını değil, aynı zamanda insansız hava aracı üretimini de sekteye uğratması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Zelenski, Rus hava saldırılarını engellemek amacıyla ABD yapımı hava savunma sistemlerinin Ukrayna tarafından satın alınması konusunun da görüşmede tartışıldığını belirterek “Ukrayna, bu sistemleri satın almaya ve Amerikan silah sanayisini desteklemeye hazır. Avrupa da destek sağlayabilir. Ayrıca insansız hava araçlarının potansiyel ortak üretimi üzerine de konuştuk” dedi.

Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilen müzakereler sonucunda yapılan esir takası ve cenaze iadesi süreçleri hakkında Trump’a bilgi verdiğini aktararak, Rus tarafının Ukrayna’ya gönderdiği cenazeler arasında Rus askerlerinin cesetlerinin de bulunduğunu söyledi. Trump ile görüşmesinde savaştaki güncel durumu da değerlendirdiklerini vurgulayan Zelenskiy, “Putin, kesinlikle kazanmıyor. Başkan Trump’a sahada gerçekten neler olup bittiğine dair gerçekleri sundum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, “Ukrayna’daki savaş, diğer savaşlardan daha karmaşık. Putin oldukça zorlu bir rakip ve Zelenskiy ile de bazı anlaşmazlıklar yaşadım” dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek için çok sayıda lider ve üst düzey yetkiliyle görüşmeler yaptığını vurgulayan Trump, “Savaşı bitirmek için uygun bir zaman. Putin’le görüşeceğim, bakalım bu işi sonlandırabilecek miyiz ifadelerini kullandı.