Zelenski, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenski, çalışma ziyareti için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Bakan Cameron'u kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayısıyla Cameron'u tebrik eden Zelenski, yeni görevindeki ilk çalışma ziyaretini Kiev'e yaptığı için de teşekkür etti.