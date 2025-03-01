Zelenski Londra'da
ABD Başkanı Donald Trump ile dün yaşadığı tartışma ile dünya gündemine oturan Vladimir Zelenski, yarın yapılacak zirveye katılmak için Londra'ya gitti.
Kaynak: AA
Değerli madenler anlaşmasını imzalamak üzere gittiği ABD'de dün akşam Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Donald Trump ile tartışması dünya gündemine oturan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimi Zelenski, Londra'ya gitti.
Zelenski'yi taşıyan uçak, İngiltere'nin Stansted Havalimanı'na indi.
Zelenski, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da yapılacak Ukrayna konulu zirveye katılacak.
STARMER, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, yaptığı yazılı açıklamada, Starmer'ın yarınki Ukrayna konulu zirve öncesi Zelenski'yi Başbakanlık Ofisi'nde ağırlayacağını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılacak.