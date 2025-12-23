Zelenski: Mükemmel değil ama 20 maddelik bir barış planı mevcut

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sona erdirmeye yönelik bir barış planı üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, 20 maddelik bir plan olduğunu, mükemmel olmadığını ancak bir planın olduğunu" belirtti.

Zelenski, "Ukrayna Diplomatik Hizmet Günü" dolayısıyla başkent Kiev'de Dışişleri Bakanlığında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, savaşın devam ettiği süreçte ülkesine hizmet eden Ukraynalı diplomatlara teşekkür etti ve Ukrayna'nın bugün küresel ölçekte destek gördüğünü vurguladı.

Ukrayna'nın tarihinde ilk kez neredeyse tüm dünyayı bir araya getirmeyi başardığını ifade eden Zelenski, "Ukrayna, kendi uzun tarihi boyunca ilk kez neredeyse tüm dünyayı birleştirmeyi başardı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin geçen ay savaşı sona erdirmek amacıyla hazırladığı barış planı üzerinde müzakerelerin devam ettiğini aktaran Zelenski, "Bu savaşı sona erdirmek için verimli ve anlamlı bir müzakere sürecinin içerisinde bulunmamız çok önemlidir ve bu, her şeyden önce stratejik ortağımız Amerika ile yapılan görüşmelerdir" dedi.

"ARALARINDA ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU 52 VATANDAŞIMIZ KAÇIRILDI"

Etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephede yaşanan son gelişmelere de değindi.

Cephe hattındaki durumun Ukrayna ordusunun kontrolü altında olduğunu ve mevzilerin korunmaya devam edildiğini belirten Zelenski, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentinde çatışmaların sürdüğünü ve bölgede yaklaşık 1100 Rus askerinin bulunduğunu söyledi.

Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk kentinde Rus güçlerine karşı yürütülen karşı saldırıların devam ettiğini aktaran Zelenski, bu bölgede yarım kilometre daha ilerleme kaydedildiğini belirterek "Bugün Kupyansk'ı kontrol ediyoruz" ifadesini kullandı.

Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesinde, Rusya sınırına yakın Grobovske köyünde sivilleri zorla kaçırdığını söyledi. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 52 Ukrayna vatandaşının kaçırıldığını aktaran Zelenskiy, söz konusu köyde ayrıca 13 Ukraynalı askerin de esir alındığını bildirdi.

Esir düşen askerlerin sivillere zarar vermemek için çatışmaya girmediğini dile getiren Zelenskiy, "Askerlerimiz orada düşmanı yok edebilirdi, topçu ve insansız hava araçlarıyla uzaktan imha edebilirdi ancak orada siviller olduğu için bunu yapmadılar" şeklinde konuştu.

"MÜKEMMEL DEĞİL AMA BİR PLAN MEVCUT"

Zelenski, savaşın sona erdirilmesi amacıyla son üç gün boyunca ABD'de, Ukrayna heyetinin de katılımıyla barış görüşmeleri yapıldığını hatırlattı. Ukrayna heyetinin bugün ülkeye döneceğini belirten Zelenski, "Bu gece burada olacaklar ve sabah detayları öğreneceğiz. Bence ilk taslaklar için yapabileceğimiz her şey zaten yapıldı. 20 maddelik bir plan var. Muhtemelen mükemmel değil, ama bir plan mevcut" bilgisini paylaştı.

ABD heyetinin şimdilik Rusya temsilcileriyle görüşmeleri sürdüreceğini ifade eden Zelenski, "Öncelikle Ukrayna için, Ukraynalılar için, onurlu bir barışla bu savaşı sonlandırmalıyız" dedi.

Zelenski ayrıca, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın görevden alınabileceğine yönelik iddiaları da yalanladı.