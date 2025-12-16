Zelenski NATO’ya girme ısrarından vazgeçti

Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşı sona erdirmek Berlin’de Beyaz Saray temsilcileri ve Avrupalı müttefikleriyle beş saat süren bir görüşme sonrası ülkesinin NATO’ya katılma hedefinden vazgeçmeyi teklif etti.

Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, ABD başkanının damadı Jared Kushner ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşını bitirme çabaları kapsamında Zelenski ile bir araya geldiklerini ve “büyük ilerleme kaydedildiğini” söyledi.

Görüşmelerden önce Zelenski, Batı’nın güvenlik garantileri karşılığında Ukrayna’nın NATO’ya katılma hedefinden vazgeçmeyi teklif etti. Bu hamle, Rusya’nın saldırılarına karşı bir koruma olarak NATO’ya katılmak için mücadele eden ve bu hedefi anayasasına dahil eden Ukrayna için büyük bir dönüşüm anlamına geliyor.