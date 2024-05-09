Zelenski, Özel Operasyonlar Kuvvetleri Komutanı Lupançuk'u görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Silahlı Kuvvetleri Özel Operasyonlar Kuvvetleri Komutanı Sergiy Lupançuk'un görevden alındı. Zelenski, Lupançuk'un yardımcısı Oleksandr Trepak'ı Özel Operasyonlar Kuvvetleri Komutanı olarak atadı.

Dünya 09.05.2024 15:38 Giriş: 09.05.2024 15:38

Güncelleme: 09.05.2024 15:44 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA