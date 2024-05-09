Zelenski, Özel Operasyonlar Kuvvetleri Komutanı Lupançuk'u görevden aldı
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Silahlı Kuvvetleri Özel Operasyonlar Kuvvetleri Komutanı Sergiy Lupançuk'un görevden alındı. Zelenski, Lupançuk'un yardımcısı Oleksandr Trepak'ı Özel Operasyonlar Kuvvetleri Komutanı olarak atadı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusu Özel Operasyonlar Kuvvetleri Komutanı Sergiy Lupançuk'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan kararnamede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Operasyonlar Kuvvetleri Komutanı Lupançuk'un görevden alındığı belirtildi.
Zelenski, Lupançuk'un yardımcısı Oleksandr Trepak'ı Özel Operasyonlar Kuvvetleri Komutanı olarak atadı.
Devlet Başkanı Zelenski ayrıca eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın Londra Büyükelçiliği'ne atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.