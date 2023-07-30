Zelenski, Papa Francis'in 'Tahıl' çağrısını destekledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Papa Francis'in Rusya'ya yaptığı 'Tahıl' çağrısını destekledi. Zelenski yaptığı açıklamada, “Dünyanın dini liderlerinin Rus terörüne ve Ukrayna tarım ürünlerinin yok edilmesine gösterecekleri tepki önemlidir” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı açıklamada, “Papa Francis, Moskova'ya Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden tesis etmesi için önemli bir çağrı yaptı. Dünyanın dini liderlerinin Rus füze terörüne ve Ukrayna tarım ürünlerinin yok edilmesine gösterecekleri tepki, tüm dünyayı ve özellikle de açlık tehdidinden en fazla zarar gören Afrika ve Asya halklarını bir gıda krizinden korumak için son derece önemlidir. Ukrayna dünyanın gıda güvenliğinin garantörüdür ve öyle kalacaktır” dedi.

PAPA FRANCIS ÇAĞRI YAPMIŞTI

Papa Francis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Karadeniz girişiminin yeniden başlatılması ve buğdayın güvenli bir şekilde taşınabilmesi için Rusya Federasyonu yetkililerine çağrıda bulunuyorum” demişti.