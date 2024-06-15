Zelenski, Putin'in ateşkes önerisini "nazizm" olarak nitelendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkese yönelik şartlarını "ültimatom" olarak nitelendirdi. Zelenski, "Bu, Rus nazizmi. Putin’in açıkladığı şey, işgal edilen topraklarımızın bir kısmını, hatta işgal edilmeyenleri de vermemiz gerektiği. Bunlar olursa duracağını söylüyor. Bu tür mesajları (Adolf) Hitler de gönderiyordu" dedi.

İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde gerçekleştirilen 50. G7 Liderler Zirvesi'nin ilk günündeki ülkesi özelindeki oturumlara katılan ve burada ayrıca ABD ile 10 yıllık savunma işbirliği anlaşması imzalayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İtalyan Skytg24 kanalına röportaj verdi.

Zelenski, Putin'in 14 Haziran'da ateşkes için sunduğu şartlara ilişkin, "Bu ültimatom mesajları hakkında ne söyleyebiliriz ki? Daha önceki ültimatomlardan farklı değiller" dedi.

Ukrayna lideri, yeni bir Nazizim dalgasının doğmakta olduğunu öne sürerek, şöyle konuştu:

"Bu, Rus nazizmi. Putin’in açıkladığı şey, işgal edilen topraklarımızın bir kısmını, hatta işgal edilmeyenleri de vermemiz gerektiği. Bunlar olursa duracağını söylüyor. Bu tür mesajları (Adolf) Hitler de gönderiyordu. Çekoslovakya'nın sadece bir bölümünü talep ederek duracağını söylemesi üzerinden 100 yıl bile geçmedi. Bunlar tarihsel yalanlar. Daha sonra Polonya ve tüm Avrupa işgal edildi. Bu Nazizm dalgasının asla durmadığını biliyorsunuz, Putin de Afrika’ya kadar geldi. İşte bu nedenle bu mesajlara güvenmemeliyiz."