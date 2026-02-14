Zelenski, Rubio ile görüşmesinde üçlü müzakereleri ele aldıklarını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Münih'te bir araya geldiği ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinde üçlü müzakereler hakkında konuştuklarını bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki gelişmeler hakkında Rubio'ya bilgi verdiğini ifade eden Zelenski, ayrıca Rusya'nın ülkesinin enerji altyapısına yönelik sürdürdüğü hava saldırıları konusunda da onu bilgilendirdiğini vurguladı.

Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için gelecek hafta ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında Cenevre'de üçlü müzakerelerin yeni turunun yapılmasının beklendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Diplomatik süreci ve üçlü görüşmeleri de ayrıntılı şekilde ele aldık. Cenevre'de yapılması planlanan görüşmelerin verimli olması önemli ve yapıcı yaklaşımı için ABD'ye teşekkür ederim."

Zelenski mesajında, Ukrayna'nın güvenlik garantisi belgesi ve ekonomik kalkınma planı üzerinde ABD tarafıyla birlikte yürüttükleri çalışmalarda ilerlemelerin kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.