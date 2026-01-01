Zelenski, Rus ordusunun ülkesine 200'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskii, Rus ordusunun 31 Aralık gecesi Ukrayna'ya 200'ün üzerinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Zelenski Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Ukrayna'ya yılbaşı gecesinde hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Rusya'nın savaşı uzattığını kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, "Rusya yeni yılda savaş yürütmeyi amaçlıyor. Bu gece Ukrayna'ya 200'den fazla saldırı İHA'sı fırlatıldı." ifadelerini kullandı.
Müttefik ülkelere Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını artırma konusunda desteği sürdürme çağrısında bulunan Zelenski, "Eğer saldırılar yılbaşı tatillerinde bile durmazsa, hava savunma malzemelerinin teslimatının gecikmemesi lazım." dedi.
Zelenski, Rus ordusunun fırlattığı çoğu İHA'nın Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetti.