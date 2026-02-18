Zelenski: Rusya, Cenevre'deki müzakerelerin başladığı günü saldırılarla karşıladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde üçlü müzakerelerin yeni turunun başladığı gün Rus ordusunun ülkesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Savaşın sona erdirilmesi için Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin yeni turunun bugün Cenevre'de başladığını anımsatan Zelenski, şunları kaydetti:

"Rusya, Cenevre'deki üçlü ve ikili müzakerelerin (yeni turun) başladığı günü saldırılarla karşıladı. Bu, Rusya'nın ne istediğini ve neyin peşinde olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor."

Müzakerelerdeki Ukrayna heyetinin, bu saldırıları masaya yatırması gerektiğine işaret eden Zelenski, "Arkadaşlarımız bu saldırılarla ilgili soruyu mutlaka gündeme getirmeli. Öncelikle de hem bize hem de Rusya'ya saldırılardan kaçınmamızı öneren Amerikan tarafına sormalılar. Ukrayna hazır. Savaşa ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

Zelenski, savaşın onurlu bir şekilde sona ermesi için hazır olduklarını vurgulayarak, "Biz, savaşı sona erdirecek onurlu bir anlaşmaya varmak için hızlı bir şekilde hareket etmeye hazırız." diye konuştu.

Müzakereler hakkında Ukrayna heyetinden bilgi alacağını aktaran Zelenski, Ukrayna'yı savunmaya devam ettiklerini söyledi.